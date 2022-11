Spirited - Magia di Natale | il trailer ufficiale della commedia natalizia con Will Ferrell e Ryan Reynolds

Svelato il trailer dell'attesa commedia musicale nataliziadi Natale, con Ryan Reynolds, Will Ferrell e Octavia ...Apple Original ha pubblicato il trailer ufficiale dell'attesa commedia musicale nataliziadi Natale , interpretata da Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer. Ispirato ad A Christmas Carol di Dickens, il film, per la prima volta. viene raccontato dal punto di vista ...Ecco il trailer di Spirited - Magia di Natale, la commedia natalizia con Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer in arrivo il 18 novembre solo su Apple TV+.Guardate il nuovo trailer ufficiale di Spirited, nuova commedia natalizia in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming Apple TV+.