Rubinetti d’oro | marmi e murale griffato | ecco la mega villa di Cristiano Ronaldo

di Salvatore Riggio La mega villa sull'Atlantico, a Cascais di oltre 3.000 mq, è in via di ultimazione. È la struttura più costosa di tutto il Portogallo (21 milioni di euro), i costi sono lievitati. ...A Viale Medagliesi capisce subito che non sarà una ... Guidati dae, soprattutto, Louiserre, gli ospiti cominciano a ...