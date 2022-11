Regione Lombardia | Letizia Moratti si dimette | Manca la fiducia con Fontana

Letizia Moratti si dimette rimettendo le deleghe di vicepresidente e di assessora al Welfare di. Ad annunciarlo è la stessa ex sindaca di Milano in un comunicato stampa dove precisa di aver atteso "l'esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo" per rendere ...Letizia Moratti , vicepresidente e assessore al Welfare della, ha deciso di dimettersi dai suoi incarichi. In una nota riportata dall'Ansa, l'ex sindaca di Milano ha fatto sapere che la sua decisione è motivata dal "venir meno del rapporto di ...L’annuncio nella mattinata di mercoledì 2 novembre«di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana».Letizia Moratti si è dimessa: «Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e ...