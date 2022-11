Netanyahu esulta | le prime parole davanti ai risultati

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Gli exit poll in Israele indicano che l'ex primo ministro Benjaminpotrebbe aver ottenuto abbastanza seggi per tornare al potere dopo tre anni e mezzo di stallo politico. Il leader del Likud e si suoi alleati avrebbero conquistato la maggioranza di 61 seggi in parlamento necessaria per formare un nuovo governo rispetto ai 55 del blocco del premier uscente Yair Lapid. "Aspettiamo ireali, dobbiamo avere pazienza ma siamo sul punto di una grande vittoria", ha spiegato il leader di Likud, Benjamin

Sionismo Religioso: come atteso, l'alleanza di estrema destra tra il partito di Bezalel ... sotto processo per corruzione, frode e abuso d'ufficio: "Non è affatto sicuro cheformerà il ...'Siamo vicini a una grande vittoria ', dicedopo il voto in Israele.Sionismo Religioso : come atteso, l'alleanza di estrema destra tra il partito di Bezalel Smotrich e Otzma Yehudit ...Con due terzi dei viti scrutinati, il blocco guidato dal leader dell'opposizione israeliana ottinee 69 dei 120 seggi della Knesset. Il governo ...Gli ultimi exit poll lo danno in vantaggio sui partiti del governo uscente: 61-62 seggi e maggioranza, grazie all'alleanza con l'ultradestra ...