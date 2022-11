anteprima24.it

...ulteriori a. dove la forbice va dal 93 per cento fino al 97 per cento, a seconda delle zone' . ' Sono molto quotate il Centro storico, la Riviera di Chiaia e via Partenope dove siil ...... la Riviera di Chiaia e via Partenope dove siil 97 per cento di presenze - rileva ... Un grande giro d'affari, il comparto turistico è in continua evoluzione nella nostra regione esta ... Napoli, raggiunge 100mila followers su Tik Tok e spara fuochi d'artificio: (VIDEO) L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti ha certificato i dati della raccolta differenziata in Campania relativi all’anno 2021. I numeri fotografano un ulteriore aumento della raccolta diff ...Il ponte di Ognissanti, a Napoli, ha generato un giro d’affari da circa 25 milioni di euro. Quattro giorni in cui la città è stata gremita di turisti che hanno approffittato anche delle magnifiche gio ...