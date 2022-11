Moody’s | l’Italia è a rischio stagflazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’economia italiana registrerà una crescita zero nel 2023, dopo un’espansione attesa del 2,7% quest’anno. La stima diè contenuta nel Rapporto con cui l’agenzia di rating abbassa a negativo l’outlook delle banche Italiane indicando esplicitamente un “” per il nostro Paese. L’economia italiana, secondo le stime contenute nel report disulle banche, registrerà una crescita zero nel 2023 “Prevediamo che la crescita del PIL italiano scenderà allo 0% nel 2023 rispetto al 2,7% previsto per il 2022, colpita dall’impatto del conflitto militare in Ucraina, della crisi energetica e dell’alta inflazione” scrivenel report in cui rivede a negativo l’outlook del settore bancario italianorileva che che “l’aumento dei prezzi inciderà ...