Il Benevento 5 trova la seconda vittoria stagionale contro il Futsal Canicattì

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin questa stagione per il GG Team Wear5 che al «PalaTedeschi» si è sbarazzato delcon un netto 7-0, in un match rimasto in bilico solo nel primo tempo.Mister Nitti alla vigilia aveva chiesto maggiore cinismo dopo il pari di Capurso, ma in avvio i giallorossi hanno avuto difficoltà a capitalizzare la grossa mole di gioco prodottando il meritato vantaggio solo al 18’ con Palmegiani. Di tutt’altro tenore la ripresa sul piano delle occasioni sfruttate, perché il sanniti hanno raddoppiato quasi subito (7’) con Cerrone, una rete che ha dato maggiore tranquillità ai giallorossi. Poi è salito in cattedra un monumentale Vega, autore del 3-0 e del 4-0 a cavallo del 10’ con un micidiale ...