Grano | Mosca rientra nell’accordo | giovedì riprende il traffico navale

Leggi su inews24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La Russiarà la partecipazione all’accordo sul. A dare l’annuncio, il Ministero della Difesa del Cremlino. L’Ucraina, riporta l’agenzia Ria Novosti, ha fornito le “necessarie garanzie scritte per non utilizzare il corridoio delnel Mar Nero per operazioni di combattimento contro la Russia”, che sono state ottenute “attraverso la mediazione della Turchia e delle L'articolo proviene da Inews24.it.