Ex sindaco chiede 260 mila euro di indennità non percepite

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver ricoperto per dieci anni la carica dial comune di cui è stato rappresentante il versamento delledi funzioni svolte e quelle di fine mandato, che non sarebbero mai stati incassati. Sul tavolo, a conti fatti, ballano 260, “oltre agli interessi”, che per il piccolo comune di Montefalcione, in provincia di Avellino, rappresentano una cifra da far tremare i bilanci. Il caso che sta destando scalpore e discussioni nella piccola comunità della Valle del Sabato oltre che essere probabilmente destinato a fare giurisprudenza, è stato sollevato dall’ex, Maria Antonietta Belli, biologa,per due consecutivi mandati, dal 2011 al 2021. Da uscente sarebbe poi stata sconfitta nelle elezioni ...

La Repubblica

