Da un amore virtuale a una morte reale | la storia di Daniele morto suicida a 24 anni

LE IENE

Odio e, che racconta l'ultimo imperatore della gens Flavia, amato e odiato in vita così come ... Ed anche la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e, Circo Maximo ...Dopo essere stata presente a Expo Dubai 2020 con il progetto in realtàVirtual Dance for ... Una dichiarazione d'verso l'arte contemporanea, verso ciò che la definisce: geometria, materia ... Stasera tornano Le Iene! L'amore per i cani di Andrea Bocelli e della sua famiglia ha superato i confini nazionali. Il cantante ha realizzato un ponte virtuale tra l'Italia, Kiev e l'Egitto per adottare due bastardini ...Dieci anni fa conquistava per la prima volta i palasport da solista al termine di un decennio passato a rimboccarsi le maniche e a lavorare a testa bassa, ripartito da zero dalle piazze dopo la breve.