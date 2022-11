Ascolti Tv Analisi 1 novembre | “Sopravvissuti” chiude sotto la quota per la sopravvivenza su Rai1 L’Inter perde il confronto Auditel Floris batte Giordano e Berlinguer

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 2 novembre 2022)al top. SuTg1 delle 20.00 a 4,856 milioni e 24,3%. Tg5 a 4,662 milioni e 23,3%. “I Soliti Ignoti” a 4,333 milioni e 20,4%. La seconda parte di “L’Eredità” a 4,2 milioni e 26,1%. Calcio in primo piano ieri, martedì primo, nell’offerta della tv generalista con Bayern-Inter su Sky e Canale 5 e il resto della partite di coppa, con Liverpool-Napoli in primo piano, su Sky e Infinity. Suè andata in onda l’ultima puntata della prima stagione di I, ma stavolta si è confrontata con l’incontro di Champions League in chiaro su Canale 5, vinto dai bavaresi per due a zero, ma non decisivo per la qualificazione al turno successivo, comunque conquistata dai nerazzurri. Rai2 ha puntato sul docureality Il Collegio, mentre Italia 1 si è affidata a Le Iene Show. La terna ...