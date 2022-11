Ansia | padre Pioli e Giroud | Milan | social scatenati

Il Milan si gioca gli ottavi di Champions contro il Salisburgo. Ai rossoneri serve un solo punto per qualificarsi. Ecco come i social milanisti ...Cosa ha buttato fuori "Di recente è scomparso mio. Dopo sei mesi oscuri mi è partita una ... Più fluida e senzada prestazione. Sarà un vero live, libero dalle sequenze, dal click , un'ode ...Belen Rodriguez in ansia per Gustavo. Il papà della showgirl è stato ricoverato il 31 ottobre per motivi che non sono stati resi noti e ha passato in ospedale il suo 63esimo ...Parla il medico di base dell'uomo che giovedì scorso ha accoltellato sei persone, uccidendone una, al Carrefour di Milanofiori: «Ma non dava segni di aggressività» ...