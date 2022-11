Vittima di un’aggressione si vendica e investe il suo carnefice | poi lo prende a colpi di accetta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022) E’ successo di tutto: prima la violenta aggressione, poi la vendetta, con un tentato omicidio in due riprese, addirittura sotto gli occhi esterrefatti dei carabinieri. Per questo a finire in manette sono stati in tre. Uno, un 34enne di Passoscuro. con l’accusa più grave, appunto di tentato omicidio. Gli altri due, un 28enne e un 31enne di Roma, con quella meno pesante di lesioni dolose aggravate, minacce aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’aggressione e la vendetta I fatti si sono svolti a Passoscuro, nel Comune di Fiumicino, domenica 23 ottobre, nel corso della mattinata. I carabinieri sono stati allertati da una segnalazione per la presenza di un’auto sospetta che si aggirava tra le vie del centro cittadino. Appena arrivati sul posto, i carabinieri hanno visto che c’erano i due romani che, con una bottiglia di vetro in mano, stavano picchiando con violenza il ...