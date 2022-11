Termovalorizzatore a Santa Palomba | il ‘mistero’ del fosso deviato e del prezzo esorbitante | il terreno da acquistare è in regola?

(Di martedì 1 novembre 2022) Mentre si accelera per la realizzazione deldigrazie all’approvazione, avvenuta martedì 18 ottobre da parte del CdA di Ama, dell’acquisizione deldi circa 10 mila metri quadrati dove dovrà sorgere l’impianto, veniamo a scoprire qualcosa che potrebbe far sorgere alcuni dubbi proprio sul luogo scelto dall’Amministrazione capitolina. Il lotto, posizionato a sud di Roma nel IX Municipio, al confine con Pomezia e Albano, infatti è “circondato” da un. Talesarebbe statoartificialmente ormai molti anni fa. Tale, se lasciato al “naturale”, sarebbe sceso verso il lotto. Invece adesso lo delimita perfettamente, lasciandolo libero. Quello che ci si chiede, quindi, è se tale deviazione sia ...

