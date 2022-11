Seul | strage Halloween | ' la polizia ebbe più segnalazioni di pericolo' I morti salgono a 156

(Di martedì 1 novembre 2022) Il ministro sudcoreano dell'Interno e della Sicurezza, Lee Sang - min, ha espresso le scuse per lacausata dalla calca diche sabato sera ha ucciso almeno 156 a Itaewon, quartiere ...

8.40, scuse del ministro per laLa polizia sudcoreana aveva avuto più segnalazioni di pericolo sabato sera, prima che la calca di Itaewon, a, causassefra giovanissimi,con un bilancio di morti aggiornato a 156. Le forze dell'ordine sapevano che "una grande folla si era radunata",ha affermato il capo della polizia nazionale ...'La polizia ebbe più segnalazioni di pericolo' La polizia sudcoreana ebbe più segnalazioni urgenti di pericolo sabato sera prima che la calca mortale di Itaewon, a, causasse latra ..."Sapevamo che una grande folla si era radunata anche prima che si verificasse l'incidente”, hanno ammesso le forze dell’ordine. Ma le informazioni sono state gestite in modo “insufficiente” ...Il ministro sudcoreano dell'Interno e della Sicurezza, Lee Sang-min, ha espresso le scuse per la strage causata dalla calca di Halloween che sabato sera ha ucciso almeno 156 a Itaewon, ...