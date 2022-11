Pisa-Cosenza | probabili formazioni e in tv

(Di martedì 1 novembre 2022) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/23. I toscani provano ad infilare il quinto risultato utile consecutive della gestione D’Angelo. Più complicata la situazione dei silani, reduci da quattro sconfitte consecutive che hanno portato all’esonero del tecnico Dionigi.: QUALI SARANNO LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI? Il tecnico dei nerazzurri si affiderà al 4-3-2-1: Nicolas tra i pali, Calabresi, Hermansoon, Barba e Beruatto in difesa. A centrocampo, Toure’, Nagy e Marin. In attacco, Ionita e Tramonti a supporto di Gliozzi. 4-2-3-1 per i lupi con Marson in porta, e linea difensiva con Martino, Rigione, Venuti e Panico. A centrocampo, la coppia Voca-Brescianini, mentre sulla trequarti Kornivig, Merola e Brignola dietro la punta Larrivey. LE...

DAZN

... 'Il sistema non regge, rivediamolo nell'ottica della sostenibilità' Ilriparte nuovamente dal Centro Coni per preparare la sfida alI numeri delle ultime partite certificano la ......00 Frosinone - Bari 1 - 0 14:00 Reggina - Perugia 2 - 3 14:00 SPAL -5 - 0 14:00 Südtirol - ...00 FC Volendam - sc Heerenveen 1 - 3 CALCIO - SERIE B 16:15 Palermo - Cittadella 0 - 0 16:15- ... Diretta Pisa-Cosenza: formazioni e dove vederla in tv e live streaming "Sibilli & Co.: l’eredità di Gemmi, nemico-amico", titola La Nazione. L’ex direttore torna all’Arena con il suo Cosenza. Tante le scoperte e i super affari sotto la Torre: da Moscardelli a Marconi. Co ...Zdenek Zeman sarebbe pronto a una nuova avventura e nelle prossime ore potrebbe decidersi il suo futuro. Tifosi in visibilio ...