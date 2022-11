Nina Rima all’attacco contro Gardaland | “Hanno detto | ‘Sei poco disabile | non ti serve il saltafila’” La replica del parco divertimenti | “Ha avuto il pass”

(Di martedì 1 novembre 2022) Si è vista negare la possibilità di ottenere il cosid“saltafila” aperché “non abbastanza”. È quanto denuncia la modella e influencer, una ragazza di 22 anni alla quale è stata amputata una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter: è stata lei stessa a raccontare sul suo profilo Instagram da 100mila follower quanto accadutole nelle scorse ore. La giovane ripercorreo il suo weekend di Halloween al, spiegando di esser stata giudicata sulla sua disabilità. Secondo il racconto di, dopo averle chiesto di mostrare la documentazione, un’addetta della struttura le avrebbeche la sua percentuale di ...

