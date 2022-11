Il Sole 24 ORE

Sindaci, parlamentari e consiglieri regionali pronti a fare le barricate per evitare che nelle campagne di Bitti arrivino le pale eoliche autorizzate dal governo Draghi La guerra all'eolico in nome ...ladei sindaci del Nuorese, riuniti oggi al Museo del Costume di Nuoro, per ribadire il no alla realizzazione di un parco eolico tra Bitti e Lula, autorizzato dal Governo Draghi col ... Monta la protesta contro parco eolico nel nuorese: «A rischio la ricerca sulle onde gravitazionali» Per conoscere meglio la vicenda è necessario fare un passo indietro sino all'inizio della prima parte della storia. Ossia, quando si presenta l'occasione per dare una nuova vita alle gallerie della ...Nei primi anni Settanta monta una vera rivolta popolare ... Vigolo Vattaro. Migliaia di cartoline di protesta vengono compilate e indirizzate al presidente del Consiglio, Mariano Rumor. Flaminio ...