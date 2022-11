Incidente Castellina in Chianti | schianto in moto | due feriti | grave una donna di 33 anni

avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada regionale 429. Entrambe le persone sono state trasportate alle ...Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 13.05, per unstradale occorso a una moto ain Chianti sulla Sr 429. Sono stati trasportati alle Scotte una 33enne (in condizioni molto gravi) e un 44enne (in condizioni mediamente critiche). ...CASTELLINA IN CHIANTI. Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 13.05, per un incidente stradale occorso a una moto a Castellina in ...Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 13.05, per un incidente stradale occorso a una moto a Castellina in Chianti sulla Sr 429. Sono stati trasportati alle Scotte una 33enne (in ...