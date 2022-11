Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della tredicesima puntata

(Di martedì 1 novembre 2022) Auditel Tv del 31 ottobre. Chi avrà vinto la gara ditra il Gf Vip 7 e Sopravvissuti?tutto i dati pubblicati da Davide Maggio: Nella serata di ieri, lunedì 31 ottobre 2022, su Rai1 Sopravvissuti ha conquistato 2.453.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.395.000 spettatori con uno share del 20.3%. Su Rai2 l’ultimadi Stasera Tutto è Possibile arriva a 1.655.000 spettatori pari all’11.8%. Su Italia1 Killer Elite ha raccolto 937.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Ritorno al crimine è seguito da 658.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 881.000 spettatori (6.6%). L'articolo proviene da Isa e Chia.

