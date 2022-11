“GF Vip 7” | Antonino Spinalbese | la rivelazione choc sulla morte del padre

(Di martedì 1 novembre 2022) News Tv.ha raccontato delladeldurante la puntata di ieri, 31 ottobre, del GF Vip. Il gieffino si è lasciato andare a un momento di grande emotività in questa tredicesima puntata del Gf Vip. Il ragazzo ha parlato dell’episodio più triste della sua vita: la scomparsa prematura di suonon è riuscito a trattenere le lacrime. “GF Vip”,in lacrime racconta delladel“Miosi è tolto la vita da un giorno all’altro, era depresso ma nessuno se ne è accorto”, ha svelatolasciando tutti a bocca aperta. Una confessione che gli ha fatto molto male, infatti mentre parlava non riusciva a trattenere ...

Comincia così il racconto di. Frammenti di ricordi. Immagini, parole e qualche lacrima che cade ancora sul suo viso quando della sua morte, di quello che non è riuscito più a dirgli: 'A 17 ...Alfonso Signorini ride e chiede adcosa è successo sotto quel piumone 'Ci siamo innamorati e abbiamo fatto l'amore'. Lui ride e non è l'unico. 'Solo grattini', assicura lei. Poi si torna ...Alfonso Signorini ha deciso di far scoprire un altro lato del bell'Antonio. Un lato umano, che pochi fino a oggi conoscevano. Si parla della mamma di Antonino Spinalbese e della scomparsa di ...Sofia Giale Da Donà è stata tradita da suo marito Brad Ci sarebbero delle foto di una festa a Los Angeles con il marito di Giale in mezzo a delle bellissime modelle. «Per ...