Dolor y Gloria | la crisi creativa di un famoso regista

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022)Sky drama ore 22.45 con Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia. Regia di Pedro Almodovar. Produzione Spagna 2019. Durata: 1 ora e 53 minuti LA TRAMA Unspagnolo è ine ha posticipato l'inizio della lavorazione del suo ultimo film. Si ripiega su sè stesso e si riavvolge nel suo passato: l'infanzia nella Mancha, la nascita della passione per il cinema, il rapporto spigoloso (ma quanto edipico) colla madre. Il passato gli torna in carne e ossa colla visita di un vecchio amico. "Amico" tra virgolette, fu un tempo il suo amante finchè l'altro non riscoprì la donne, si sposò, si trasferì all'estero. La visita toglie ildall'impasse. Il cinema è l'unica cosa veramente buona della sua vita, Tanto vale ...