Barcellona | Araujo firma autografi | ma “parcheggia” la macchina su una tifosa VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Episodio curioso quello occorso al difensore delRonald. Il difensore non è partito con il resto della squadra per la trasferta in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen valevole per l’ultima giornata di Champions League ed è rimasto aper proseguire con il suo percorso di recupero dopo l’operazione effettuata in Finlandia il 28 settembre scorso. Nella giornata di ieri, dopo essere uscito dal centro sportivo Joan Gamper,è stato coinvolto in un piccolo incidente con la sua auto. Dopo aver scattato selfie eto, il difensore è infatti ripartito con la sua auto ma una ruota ha calpestato il piede di una povera. Lo stesso Araugo è quindi sceso dall’auto per aiutare la donna, che è stata poi prontamente aiutata ...