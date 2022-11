(Di martedì 1 novembre 2022) Rave addio. Un nuovo reato, pene da 3 a 6da mille a 10mila euro e confisca obbligatoria, in caso di condanna, dei mezzi utilizzati per organizzare l'evento

ilGiornale.it

Meloninella Sala Polifunzionale con i ministri Carlo Nordio, Orazio Schillaci, Matteo ... con ilduro contro i rave party, che "lo Stato c'è e non vuole mostrarsi miope, inerme, fermo di ...duro contro droga, insicurezza e illegalità. È finita la pacchia " ha scritto su Facebook. ... Ci sono due strade di accesso che sono strettamente presidiate per controllare chie chi se ne ... Arriva il pugno duro per i party selvaggi: fino a 6 anni di carcere, multe e sequestri. "Mai più miopi e inermi" Rave addio. Un nuovo reato, pene da 3 a 6 anni, multe da mille a 10mila euro e confisca obbligatoria, in caso di condanna, dei mezzi utilizzati per organizzare l'evento ...La domanda sul raduno dei nostalgici di Mussolini arriva inattesa, quando la comunicazione di Palazzo Chigi ha ormai spento la telecamera per ...