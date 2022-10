Verona | le pagelle di CM | pochi sopra la sufficienza Troppi errori in difesa

- Roma 1 - 3 in un posticipo della 12/a giornata della serie A. Padroni di casa in vantaggio ... Volpato all'88' e El Shaarawy al 92' LEDELLA ROMA Rui Patricio 6 : L'area piccola ...- Roma 1 - 3 Rui Patricio 6: qualche incertezza soprattutto nel primo tempo, poi poco preso in causa. Mancini 6: chiusure non sempre perfette, soprattutto in ripiegamento veloce. (dal 21' s.t. ...Verona-Roma 1-3 in un posticipo della 12/a giornata della serie A. Padroni di casa in vantaggio con Dawidowicz al 27'. Nella ripresa i tre gol della Roma con Zaniolo al 47', ...Leggi su Sky Sport l'articolo Verona-Roma 1-3, gol e highlights. Rimonta dei giallorossi, Mourinho vola al 4° posto ...