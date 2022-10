Ucraina | Kiev | ' truppe russe via dal Paese prima di qualsiasi negoziato'

(Di lunedì 31 ottobre 2022), 31 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministero degli Esteri ucraino aha dichiarato che la Russia deve ritirare tutte le suedal suolo russoche l'si sieda per i negoziati con il Cremlino. "L'unica proposta realistica sarebbe la fine immediata della guerra russa contro l'e il ritiro delle forze armatedal territorio ucraino", ha affermato il portavoce del ministero Oleh Nikolenko su Facebook, in risposta ai commenti del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che ha confermato un'offerta di dialogo del presidente Vladimir Putin. "Chi cerca davvero i negoziati non distrugge il sistema energetico delper congelare la sua popolazione in inverno, non partecipa all'uccisione di massa di civili, non ...

Il sindaco diVitaliy Klitschko ha confermato che i raid russi di questa mattina sulla capitalehanno colpito infrastrutture energetiche e che in alcune zone della città non c'è ...Le esplosioni giungono tre giorni dopo l'attacco alla flotta russa in Crimea, che Mosca ha attribuito all'con l'aiuto di Londra., respinti attacchi russi vicino a 11 insediamenti Le ...KYIV. È scattato l'allarme anti-areo in tutto il territorio dell'Ucraina, in particolare nelle regioni di Zhytomyr, Vinnitsa, Cherkasy, Chernivtsi, Kirovograd,Nikolaev e Odessa, come nella capitale Ki ...La guerra in Ucraina giunge al 250esimo giorno. Massiccio attacco russo sulle infrastrutture critiche di Kiev, Kharkiv e altre città ucraine. Una parte della capitale è senza elettricità e approvvigio ...