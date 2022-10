Telefonata tra Wang e Blinken | ' Finchè c' è speranza lavoriamo per la pace'

Agenzia askanews

...dei nostri sforzi per gestire responsabilmente la competizionei nostri due Paesi, la guerra della Russia contro l'Ucraina e il sostegno ad Haiti', ha scritto Blinken su Twitter. Laha ......dei nostri sforzi per gestire responsabilmente la competizionei nostri due Paesi, la guerra della Russia contro l'Ucraina e il sostegno ad Haiti', ha scritto Blinken su Twitter. Laha ... Usa-Cina, telefonata tra Blinken e Wang Yi in vista G20 Una telefonata intercettata. L'ennesima, tra un soldato russo e la madre, che racconta lo stato d'animo dei migliaia di coscritti costretti a prendere un fucile e andare in guerra in ...(ANSA) - SAN GIULIANO DI PUGLIA, 31 OTT - Silenzio, dolore, ricordo. Si apre con la comunità riunita nel cimitero di San Giuliano di Puglia (Campobasso) la commemorazione dei 27 bambini e della maestr ...