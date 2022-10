Sanitari no vax | Bassetti | “Li manderei a rifare il corso di malattie infettive”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) ROMA – Infermieri e medici che non si vaccinano? ”Io, più che non farli lavorare, liildie immunologia”. Lo ha detto Matteo, direttore della Clinica didel Policlinico San Martino di Genova, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Anche perché, ha sottolineato, ”se un operatoreo si contagia e si contagiano anche i colleghi, chi va a lavorare?”. L'articolo L'Opinionista.

...negli ospedali o le persone fragili nelle Residenze Sanitarie devono essere protette indipendentemente dal Covid con lo stesso principio che si adotta nelle sale operatorie in cui iadottano ...Dunque a partire da domani per medici, infermieri, operatorie delle Rsa non sarà più ... visto che in questo modo saranno reintegrati medici ed infermieri No: la stima è di almeno 3400 ...Il ministro della Salute Orazio Schillaci lancia la sua guerra al Covid. Ma sarà una guerra fatta di misura e equilibrio che eviterà ...Il governo approva il primo provvedimento sanitario: la linea del liberi tutti passa fino a un certo punto. Ma dal Lazio alla Lombardia, le regioni si smarcano con provvedimenti autonomi per presidiar ...