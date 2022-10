Psoriasi | i poteri dell’acqua termale per la pelle

Leggi su amica

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Riconoscerla è semplice: ladi manifesta sotto forma di desquamazioni e rossori e può generare prurito e dolore. Una condizione cutanea particolare, che si manifesta sotto forma di placche arrossate e screpolature pruriginose e che può diventare estremamente difficile da gestire, tanto dal punto di vista fisico quanto psicologico. Le cause sono moltissime, dallo stress psicologico a piccoli traumi cutanei, infezioni e farmaci. Fortunatamente, le cure non mancano. Per le manifestazioni più localizzate basta una terapia farmacologica, mentre per quelle più estese si rivelano molto utili fototerapia e terapia. E non solo per gli effetti diretti sulla. Lo conferma la Dott.ssa Corinna Rigoni, Specialista in Dermatologia e Venereologia: «Il termalismo pone già in una condizione di coccola. E, visto che la ...