Orizzonte Scuola

...anticipata a 62 o 63 anni di età e 20 anni di contributi con ladivisa in una quota contributiva pagata subito e con l'integrazione della quotapagata a 67 anni (cd ......ha detto che "tutele adeguate vanno riconosciute anche a chi dopo una vita di lavoro va in... Infine, l'uscita a 62 anni con penalizzazionefino ai 66. Da tenere conto anche di una ... Pensione retributiva, contributiva o mista Far uscire un po’ prima chi lo desidera, ma anche trattenere in servizio una serie di professionalità a partire da quelle del settore sanitario. Sul capitolo previdenza la strategia ...Si metterà sicuramente mano alle pensioni, ma queste modifiche possono influenzare il calcolo dell’assegno imponendo il contributivo