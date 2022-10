Jimmy Uso | “Ava Raine? Le porte della Bloodline sono aperte”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ava(Simone Johnson), la figlia di The Rock, ha debuttato in occasione dell’ultimo episodio di NXT unendosi allo Schism di Joe Gacy, Rip Fowler e Jagger Reid. La giovane ragazza è sotto contratto con la WWE da qualche anno e ora è arrivato il suo momento. Suscita curiosità un suo possibile coinvolgimento nelle dinamiche, così come accaduto con Solo Sikoa al momento del suo passaggio al main roster. Ava sta muovendo i primi passi e per ora sembra prematuro parlare di un suo affiancamento a Roman e soci; tuttaviaUso non ha escluso che ciò possa avvenire. “Ha il sostegnofamiglia” Durante una recente intervista con TMZ,Uso ha parlato del debutto ad NXT di Ava, figlia di The Rock. Ecco le sue parole: “Non vedo ...