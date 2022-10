Inter | Lukaku si ferma di nuovo per un risentimento

(Di lunedì 31 ottobre 2022)stop per Romelu. L’attaccante dell’siancora dopo essere rientrato nelle ultime sfide dei nerazzurri e aver trovato anche la via della rete nel match contro il Viktoria Plzen in Champions League. «Romeluha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina al centro Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato undella L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dopo- Roma 1 - 2 il mondo nerazzurro si è capovolto. In positivo. L' 1 ottobre la squadra aveva l'...l'idea di essere in crisi profonda complici gli infortuni a due elementi chiave comee ...Bayern Monaco -, uno spezzone di gara per, Inzaghi si gioca tanto contro la Juventus . Bayern Monaco -, Inzaghi non vuole rischiare. Grazie al successo ai danni del ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...