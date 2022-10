Il nodo sottosegretari sul tavolo del consiglio dei ministri

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - La lista dei vicee deipotrebbe creare fibrillazioni all'interno dei partiti della maggioranza dove in tanti hanno l'aspettativa di entrare al governo. L'ultimo caso è in Forza Italia: una buona parte del partito azzurro 'difende' la posizione del deputato Mangialavori che però potrebbe rimanere fuori dall'elenco, così come l'altro azzurro Cappellacci. Dovrebbero essere tre i viceforzisti: Sisto alla Giustizia, Barelli agli Interni e Valentini al Mise. Per gli altri nomi spettanti a FI alla fine potrebbero spuntarla, oltre a Perego (alla Difesa) e Casasco (Mef), le azzurre Siracusano, Savino e Bergamini. Barachini dovrebbe avere la delega all'Editoria. Anche nella Lega sono in tanti a essere 'iscritti' alla corsa: sicuri di un posto Rixi (viceministro alle Infrastrutture) e Molteni (agli ...

