Gisele Bündchen spiega in una Instagram story perché è finita con Tom Brady

Sky Tg24

Leggi anche › DaBundchen a Leonardo DiCaprio, gli appelli social delle star per gli incendi in l'Amazzonia A 19 anni entra in una fabbrica di componenti automobilistici e comincia a ...Bundchen single, l'annuncio social: 'Divorzio da Tom Brady' Arrestata al matrimonio, sposa in manette sull'altare: la cerimonia è rovinata, ma era un errore Fotografo cancella foto del ... Gisele Bündchen, la top model compie 40 anni e regala 40mila alberi all'Amazzonia. FOTO