Circondato il capannone del rave party | pronto lo sgombero

... collocato al centro dell'ambiente, èda grandi tubi di ferro poggiati su cavalletti. ... Foto di Giuseppe Lacitignola Le residenze in mostra Nell'altrosono esposti, invece, i ...Stalle in fiamme Le fiamme avevanoanche le stalle che ospitano le centinaia di vacche ... Brucia un'azienda agricola a Polpenazze Il fuoco partito da unL'allarme è scattato alle ...Rave illagale a Modena, sono iniziate le operazioni di sgombero della festa abusiva di Halloween organizzata in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale ...Da questa mattina all'alba, fuori dal capannone di Modena si sono radunate ancora più divise con l'obiettivo di interrompere il rave party ...