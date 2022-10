(Di lunedì 31 ottobre 2022), accetto volentieri la sua lettera, ma non le sue rimostranze sul titolo dell’intervista. Insisto: noi non abbiamo «fuorviato» niente. Alla domanda «celebrerà il 25 aprile?» lei risponde «Dipende. Certo non sfilerò ... sul sito.

La Stampa

È uno degli argomenti che più scuotono il dibattito pubblico in questo momento: ilbollette. Quello che ha portato in strada negozianti e imprenditori di ogni fascia bruciando ...eletta......luogo moltoal Re Carlo III d'Inghilterra (allora Principe) che espresse il desiderio di poter dormire all'interno del gioiello di Bagnaia e a renderlo possibile fu la mediazione del... Caro Presidente, adesso butti via il busto del Duce Sul tavolo il caro energia, i temi della giustizia e della gestione della ... Non c'è più tempo da perdere", conclude il presidente del Consiglio. GIUSTIZIA - Sul tema della giustizi, al primo punto, ...Cinque milioni di euro per aiutare le famiglie a fronteggiare il caro energia. È lo stanziamento di Banca Centropadana previsto in un pacchetto di misure a cui è stato dato il nome Ric@rica. Attravers ...