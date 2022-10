Calcio | Ucraina chiede ufficialmente l' esclusione dell' Iran dai Mondiali

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - La Feder(Uaf) ha chiestoalla Fifa l'dai prossimidi, al via il 20 novembre in Qatar. Tra i motivi di questa presa di posizione ci sarebbe il possibile sostegnoalla Russia nella guerra in. “Tenendo contoe informazioni dei media sulle violazioni sistematiche dei diritti umani in– si legge nella notaa Uaf– che possono violare i principi e le norme degli Statuti Fifa e tenendo contoa risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezzae Nazioni Unite relativa ...

La Federcalcioha fatto appello alla Fifa per estromettere l' Iran dalla prossima edizione del Mondiale in Qatar per la presunta fornitura di armi alla Russia nel conflitto che va avanti dal 24 febbraio ......diplomatico decretato nei confronti dello sport russo dopo l'invasione dell'avvenuta scorso febbraio. Una mossa, quella di legittimare indirettamente la Russia putiniana attraverso il, ...A meno di 20 giorni dall’inizio dei Mondiali in Qatar, l’Ucraina ha rivolto un appello ufficiale alla FIFA per escludere l’Iran, ...Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – La Federcalcio dell’Ucraina (Uaf) ha chiesto ufficialmente alla Fifa l’esclusione dell’Iran dai prossimi mondiali di calcio, al via il 20 novembre in Qatar. Tra i motivi ...