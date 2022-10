Brasile | Lula ha vinto ma il bolsonarismo non ha perso | ora la democrazia va reinventata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ieri notte, al termine d’un lungo ed estenuante testa a testa con Jair Messiah Bolsonaro, Luiz Inácio da Silva, meglio noto come “o”, hala sua ultima battaglia. E, compiuti da tre giorni i suoi 77 anni di età, sarà per la terza volta presidente del. Nel 2026, quando – incrociando le dita – terminerà il suo mandato,ne avrà, di anni, 81 e passa. E con la sola – e storicamente incomparabile – eccezione di Getulio Vargas, il venerato, ma assai ambiguo padre del populismo brasiliano che, tra il 1930 ed il 1945 dominò, spesso da dittatore, la Seconda e la Terza Repubblica, sarà il più longevo presidente della storia repubblicana del più grande paese dell’America Latina. Ed anche il primo ad avere ad aver governato per tre mandati. “O” ha. Ha ...