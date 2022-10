Atp Paris-Bercy | Sinner e Sonego fuori al primo turno Vince Musetti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Parigi – Va in campo undolorante, all’Atp di, che non assomiglia neanche alvero. Dall’altra parte della rete si presenta uno svizzero che non è Federer ma è deciso a fare il fenomeno. Il risultato è che Marc-Andrea Huesler sembra impartire una lezione di tennis sul campo centrale del Palais Omnisport: 6-2 6-3 in un’ora e 6 minuti. Fine dei sogni di rimonta per l’azzurro nella classifica che porta alle Nitto ATP Finals, grande dispiacere al pubblico parigino che tifava apertamente per Jannik. Grande merito va alla prestazione perfetta di Huesler. Un maestro nella gestione di velocità, effetti e angolazioni del servizio il ventiseienne di Zurigo che poi sotto rete tocca deliziosamente. E riesce anche a reggere lo scambio da fondo, perlomeno con questo, senza ...

