Seul | 151 ragazzi morti nella calca durante i festeggiamenti di Halloween Altri 82 sono feriti | 355 le persone ancora disperse

(Di domenica 30 ottobre 2022)saliti a 151 idellache si è creata ieri nottenotte nel distretto di Itaewon, a, per una festa di. Tra le vittime, 97 ragazze e 54tutti sotto i 30 anni, figurano anche 19 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. Tra gli 82, 19in gravi condizioni, ha riferito l’agenzia Yonhap. Il governo metropolitano diha detto di aver ricevuto 355 segnalazioni discomparse che erano sul luogo della tragedia. Nel quartiere della movida erano ammassate circa 100.000, quasi tutte giovanissime. Le cause della bolgia mortale nonchiare ma un funzionario dei ...

morti nella calca della festa di Halloween. 'Ci calpestavamo, impossibile respirare'. Sono 355 le segnalazioni di persone scomparse VIDEO Chiuse le uscite dell' autostrada Per motivi di ...Al momento è dimorti il terribile bilancio della parata di Halloween a, in Corea. Le vittime sono rimaste schiacciate e travolte dalla folla durante i festeggiamenti. Tra i deceduti ci sono anche 19 ...Halloween, il primo sabato di festa, dopo anni di restrizioni e divieti si è trasformato in un incubo. Vediamo di comprendere meglio le cause.Il governo sudcoreano ha designato il lutto nazionale di sette giorni, da oggi a sabato prossimo, ordinando che le bandiere negli edifici governativi e negli uffici pubblici sventolino a mezz'asta in ...