Sarri | “Milinkovic ammonito? Se dico cosa penso mi squalificano 6 mesi”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non era neanche fallo,-Savic ha giocato la palla e l’altro è entrato in ritardo. In cinquanta anni non ho mai visto questo tipo di ammonizione, sedi questo episodio mi danno seidi squalifica”. L’allenatore della Lazio Mauriziocommenta così, ai microfoni di Dazn, l’ammonizione di Sergej-Savic contro la Salernitana che costringerà il centrocampista serbo a saltare il derby di domenica prossima. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le parole di Mauriziodopo la sconfitta contro la Salernitana: "Forse l'abbiamo data per vinta e non ci aspettavamo di prendere gol" Maurizioha parlato nel post partita di Lazio - Salernitana. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a Dazn e Lazio Style Radio. PARTITA ...Fallita anche la strategia dello stessosulla gestione di Sergej- Savic, che subentrato nella ripresa non solo non è riuscito ad incidere in modo decisivo, ma ha anche incassato un'...Il centrocampista serbo era diffidato: è stato ammonito al 73' del match contro la Salernitana. Salterà il derby Roma-Lazio in programma la prossima giornata. Sarri non lo aveva schierato dal primo mi ...