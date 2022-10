PSG | bilancio 2022 verso rosso di 370 milioni

Chiesa e Pogba domani non saranno convocati, impossibile che ci siano mercoledì con ile 99% ... Sono quaranta i precedenti tra le due compagini con undi quattro vittorie del Lecce, dieci ...In giornata l'Assemblea degli Azionisti del club si è riunita, approvando il2021/2022. ... Il giocatore è stato corteggiato daldurante l'estate ma alla fine è rimasto a Milano. L'Inter ha ...Nonostante ci sia l'assoluta volontà da parte dell'Inter di rinnovare il contratto di Milan Skriniar, in scadenza nel 2023, le parole del presidente, Steven Zhang, fanno capire o comunque ...Nonostante le plusvalenze, ottenute con gli affari Lukaku e Hakimi, il bilancio dell'Inter resta ancora profondamente in rosso ...