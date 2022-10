Nina Corradini | l’ex atleta di ginnastica ritmica | «Se non dimagrivo mi prendevano a insulti»

(Di domenica 30 ottobre 2022), exazzurra di, ha lasciato nel 2021 la squadra delle “farfalle”. Lo ha fatto perché, come racconta oggi in un’intervista a Repubblica, non riusciva a soddisfare le «pressioni mentali» delle allenatrici della Feder. Che la incitavano a dimagrire per partecipare alle gare: «Me lo ricordo il giorno in cui ho trovato la forza di andare via, era il 14 giugno 2021. Avevo passato ogni minuto degli ultimi mesi precedenti a desiderare di scappare da lì. Ora voglio informare e proteggere le bambine più piccole: tutti devono sapere la realtà». Era entrata nella squadra nel 2019: si è trasferita con le Farfalle a Cesano Maderno. Ma per le allenatrici «ero solo una pedina. Non mi hanno mai chiesto come stessi».veniva ...

