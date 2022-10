NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 in onda in coppia su Rai2 | trame episodi 30 ottobre e 6 novembre

(Di domenica 30 ottobre 2022)Los13 e6 tornano di nuovo ad occupare la domenica sera su. Il 30andranno indueinediti delle serie tv. Andiamo alle anticipazioni. Si parte dall’o 13×12 diLos, intitolato Lo sciame, di cui vi riportiamo la sinossi: L’indaga su un veicolo non identificato che vola nello spazio aereo degli Stati Uniti che si è schiantato contro un aereo della Marina. Inoltre, Deeks e Kensi iniziano a prepararsi per la loro ispezione adottiva. Nel cast diLos13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è ...

Mauxa

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Mina Settembre 2 (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1Angeles e Bull (serie tv),...18:05 - Rai Tg Sport della Domenica 18:25 - 90° Minuto 19:00 - 90° Minuto Serie A - Tempi supplementari 19:40 -New Orleans 20:30 - Tg2 21:00 -Angeles 13 21:50 - Bull 6 Rai 3 19:00 - ... Serie Tv NCIS: Los Angeles, stagione 14 Inoltre, Deeks e Kensi iniziano a prepararsi per la loro ispezione adottiva. Nel cast di NCIS Los Angeles 13: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian ...Bull 6 la trama della puntata stasera su Rai 2 domenica 30 ottobre, cosa succede in questo episodio dell'ultima stagione ...