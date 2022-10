Live Lazio-Salernitana 0-0 ?Nicola sfida la corazzata di Sarri

(Di domenica 30 ottobre 2022) Quella con lanon sarà mai una partita come tutte le altre per la. C'è Lotito, c'è la ex «sorella maggiore» degli ultimi due lustri (che...

QUALCHE DATO - Laè a una sola gara dall'eguagliare lo storico record di 7 clean sheet del club in Serie A, conquistato nel '98 con Eriksson in panchina: i biancocelesti hanno registrato la ...FORMAZIONE UFFICIALE- SALERNITANALAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. SarriSALERNITANA (3 - 5 ...17.55 Sarri decide di fare a meno di Milinkovic Savic, diffididato, e schiera dal primo minuto Luis Alberto come mezzala con Vecino, attorno a Cataldi play basso. In difesa nessuna sorpresa rispetto a ...Quella con la Lazio non sarà mai una partita come tutte le altre per la Salernitana. C'è Lotito, c'è la ex «sorella maggiore» degli ultimi due lustri ...