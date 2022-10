LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | le qualifiche si scaldano | Italia in prima serata

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLASUDDIVISIONE: USA PROMOSSI, CAREY SI SALVA IN VOLATA. BRAVA DERWAEL LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: ROMANIA SENZA SQUADRA, GLI USA DOMINANO LAGIORNATA 12.28 Al momento Godwin è la migliore in questa suddivisione con 26.333 sul giro completo, 26.033 per Mayer. Australia a quota 77.031, Svezia a 76.297, Ungheria 76.232. 12.28 Godwin alza la media per l’Australia con 13.000 alla trave. 12.26 Svezia alle parallele: Paulsson 12.866, Westlund 12.466, Eriksson 12.033. 12.24 McDonald cade alla trave dopo il buon esercizio alle parallele: 10.733. Romi Brown non va oltre a 12.266. 12.22 Per Mayer 13.200, Szilagyi 12.733. Ungheria ben lontana dall’essere un fattore. 12.20 Delude Csenga Maria Bacskay: lo scorso anno fu quinta ai ...

La diretta testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Grande attesa per le azzurre. L'Italia attende le proprie Fate, che scenderanno in pedana alle ore 21.15. Prima serata con la nostra Nazionale: due mesi fa le azzurre hanno vinto gli Europei, oggi la missione sarà quella di qualificarsi per le finali.