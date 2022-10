GP Messico | Verstappen | vittoria e record! Hamilton e Perez sul podio | male la Ferrari

23.00 F1,intrionfa ancoraProsegue la marcia di Maxche domina anche invincendo il suo 14° gran premio stagionale, record assoluto. Dietro all'olandese della Red Bull c'è ...22.50 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 22.48 Weekend da incubo per la Ferrari, in grandissima difficoltà a livello di affidabilità con ...Un GP del Messico da record per Max Verstappen, col quattordicesimo successo stagionale per l'olandese che inserisce il proprio nome sempre più nella storia della Formula 1. Una gara da incorniciare ...Quattordici vittorie stagionali, questo il nuovo record di Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Città del Messico. Il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e il comp ...