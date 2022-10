I follower della metropolitana

(Di sabato 29 ottobre 2022) Come tutti i prodotti del design – apparentemente – anonimo che influenza le nostre vite, anche le mappehanno una storia, una firma che conoscono in pochi e qualche mistero. Per fortuna c’è Instagram, dove ogni giorno ricercatori e collezionisti ricostruiscono le storie di questi oggetti nati spesso dall’incontro tra un designer visionario e un comitato pubblico restio ai cambiamenti e che, dopo essersi consumati negli zaini dei turisti, vivono una seconda vita su eBay o, le più riuscite, al MoMA. Famosa è la mappadi New York di Massimo Vignelli, storia di una felicissima sconfitta – mappa diagrammatica e non geografica, Central Park che diventa un quadrato in nomechiarezza, bocciata dai newyorkesi ma monumento all’usabilità per i designer – è oggi ...

