Farà il giro del web Mario Giordano così in studio | quello che non avevate notato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Come promesso, che al governo ci sia la destra o la sinistra,non fa sconti. Ecco allora che durante Fuori dal Coro su Rete 4 invita Giorgia Meloni a passare dalle parole ai fatti. È la modalità scelta dal giornalista a far sorridere. Tanto che Striscia la Notizia gli regala un bel nono posto nella classifica "I nuovi mostri". Il tg satirico di Canale 5 riprende la canzone dicantata mentre è in sella a una bici: "E ora pedala, dai Giorgia in bicicletta, poche parole servon fatti e niente più. C'è una nazione da sollevare, tirarsi su le maniche non è un tabù". "Ma ha la bici inchiodata al pavimento - commenta Sergio Friscia -.noncerto ild'Italia, ma questa gagsicuramente ildel web". Il ...