F1 | GP Messico 2022 George Russell svetta nella FP2 con test Pirelli 2023 Charles Leclerc sbaglia e va a sbattere

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Come accaduto ad Austin, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Città delè stata allungata di mezz’ora e dedicata aisui prototipi di pneumatici. C’è però stata una grande differenza rispetto a quanto accaduto settimana in scorsa. In Texas i team hanno portato in pista le future mescole più dure, mentre quest’oggi si è lavorato con i venturi compound soffici. Ancora una volta, le squadre si sono dovute attenere al programma stilato dall’azienda milanese. Ogni pilota ha percorso lo stesso numero di giri, senza però sapere quale tipo di fosse montata. Le gomme non riportavano, infatti, alcun colore sulla spalla. Solo chi ha dovuto disertare la FP1 per lasciare spazio a qualche riserva o terzo pilota ha potuto utilizzare anche le gomme(si parla di ...